مصر.. التضخم السنوي يسجل 6.4% في أغسطس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، ارتفاع مستويات التضخم السنوي في مصر إلى 6.4% في أغسطس الماضي، مقابل 6.1% لشهر يوليو السابق.

وأضاف الجهاز في بيان، اليوم الخميس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 114.3 نقطة لشهر أغسطس 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 0.1% عن شهر يوليو.

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ترجع أهم أسباب هذا الانخفاض الشهري إلى تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.2%.

جاء الانخفاض بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (4.7%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (1.3%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، ومجموعة شراء المركبات بنسبة (1.9%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.5%).

أما الارتفاع السنوي، فجاء نتيجة زيادة تكلفة مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 7.6%، و النقل والمواصلات بنسبة 3.5%، والتعليم بنسبة 29.7%، و الرعاية الصحية بنسبة 2.4%، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.9%.

ولفت الجهاز إلى ارتفاع تكلفة المشروبات الكحولية والدخان على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بنحو 2.3%، والثقافة والترفيه بنسبة 8.1%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 2.6%.

وارتفعت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي بنسبة 4.4%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 9.2%، والملابس والأحذية بنسبة 1.8%، والاتصالات السلكية واللاسلكية بنحو 0.1%.