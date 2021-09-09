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25 مليار دولار تمويلات المؤسسة الدولية الإسلامية لدول إفريقيا

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المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
شعار المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
اقتصاد

25 مليار دولار تمويلات المؤسسة الدولية الإسلامية لدول إفريقيا

القاهرة - خالد حسني

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كشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل، أن المؤسسة قدمت تمويلات بقيمة 60 مليار دولار حتى الآن، منها 25 مليار دولار لدول إفريقية، وإن المؤسسة تعمل بشكل أساسي على تحفيز وتشجيع التجارة.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الثانية، التي شاركت فيها رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتحديات التجارة الإلكترونية للقطاع الخاص.

وقال سنبل إن المنتدى يأتي في الوقت المناسب تماما، ويناقش موضوعات في غاية الأهمية، حيث تعتبر التحديات التي تواجه عملية الرقمنة من الأمور المهمة بالنسبة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

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وأشار إلى أن المؤسسة مُهتمة بتمويل الكثير من المشروعات المتعلقة بهذا الأمر خاصة في مجال الزراعة، من أجل إدخال التكنولوجيات الحديثة والتحول الرقمي في هذا القطاع المهم.

وأوضح أن الملف الزراعي جزء أساسي من عمل المؤسسة لأهميته الشديدة، حيث نهتم بتحسين البنية التحتية واللوجستيات، وتقديم الخدمات الاستشارية من أجل تعزيز تجارة السلع، موضحاً أن المؤسسة لديها العديد من الشراكات مع المؤسسات الدولية، وهي جزء من منظمة التجارة الإلكترونية العالمية للجميع.

وأكد على أهمية دعم البنية التحتية التكنولوجية في البلدان من أجل تعزيز عمليات التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن التعاون الكبير بين المؤسسة ومصر في مجالات التحول الرقمي في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل زيادة الاعتماد على التكنولوجيا ودعم بنية الاتصالات والإنترنت.

وشهد المنتدى جلسات حوارية مهمة أكدت أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى نجح في خلق منصة حوارية بين الأطراف ذات الصلة في الملف التنموي لمناقشة التحديات والفرص والمساهمة في وضع خارطة طريق للدول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما تم إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات التنموية.

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