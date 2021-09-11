.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية.. تمويل واردات السيارات يرتفع 15% لـ 17.34 مليار ريال

  • الخط
موانئ السعودية سيارات
سيارات في موانئ السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية.. تمويل واردات السيارات يرتفع 15% لـ 17.34 مليار ريال

ارتفاع أسعار السيارات في المملكة 9.6% العام الماضي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بلغ حجم تمويل المصارف السعودية لواردات القطاع الخاص من السيارات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي نحو 17.34 مليار ريال، مقارنة بـ15.1 مليار ريال عن الفترة نفسها من 2020، مسجلة زيادة سنوية بلغت 15%.

وفاق لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم تمويل المصارف لواردات القطاع الخاص من السيارات شهد انتعاشا خلال العام الحالي، ليسجل حجم التمويل خلال الفترة أعلى مستوياته منذ 2016، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكان حجم التمويل المقدم من المصارف لواردات السيارات "الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل" للفترة ذاتها من 2016 بلغ 23.4 مليار ريال، في حين راوحت التمويلات للفترة ذاتها في 2019 و2018 و2017 ما بين 14 و12 مليار ريال.

وفي العام الماضي، ارتفعت أسعار السيارات في السعودية 9.6%، وذلك بحسب الرقم القياسي الخاص بأسعار السيارات المعتمد من جهات رسمية حكومية، علما بأن هذا الارتفاع يعد الثاني على التوالي، بعد ارتفاع طفيف في 2019.

البيت الأبيض: وقف رحلات تقل لاجئين أفغانا إلى أميركا مؤقتاً أميركا البيت الأبيض: وقف رحلات تقل لاجئين أفغانا إلى أميركا مؤقتاً

وشكلت واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف نحو 22.4% من إجمالي تمويل المصارف للواردات، وهي تزيد عن الفترة المماثلة البالغة 20.3%.

وبلغ إجمالي تمويل المصارف لواردات القطاع الخاص نحو 77.3 مليار ريال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 4.1%.

وعن بقية القطاعات، ارتفع تمويل واردات القطاع الخاص للمواد الغذائية بنحو 35.1% لتصل إلى 11.73 مليار ريال، بينما شهد تمويل مواد البناء تراجعا طفيفا خلال الفترة بنحو 2% وبواقع 7.34 مليار ريال.

وتتوافق هذه الزيادة مع نمو واردات السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري التي نمت 9% على أساس سنوي، بعد عودة النشاط الاقتصادي العالمي، الذي تأثر بفعل تفشي فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ليست عملية سهلة.. كيف تحضّر طبق سلطة صحيا ومفيدا؟ ليست عملية سهلة.. كيف تحضّر طبق سلطة صحيا ومفيدا؟
قبل بن لادن.. هكذا خطط هتلر لمهاجمة نيويورك بالطائرات قبل بن لادن.. هكذا خطط هتلر لمهاجمة نيويورك بالطائرات
الأكثر قراءة
شاهد.. مطعم يغرق في النيل والزبائن يتناولون طعام العشاء شاهد.. مطعم يغرق في النيل والزبائن يتناولون طعام العشاء
طبيب مصري يظهر في فيديو وهو يأمر ممرضا بالسجود لكلبه طبيب مصري يظهر في فيديو وهو يأمر ممرضا بالسجود لكلبه
صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة
مفاجآت جديدة بقضية الطبيب المصري الذي طالب ممرضا مسناً بالسجود لكلبه مفاجآت جديدة بقضية الطبيب المصري الذي طالب ممرضا مسناً بالسجود لكلبه
مصر تكشف تفاصيل فيديو رقص عراة على شظايا مصابيح مصر تكشف تفاصيل فيديو رقص عراة على شظايا مصابيح
نعاه شيخ الأزهر.. لماذا حزن المصريون على رحيل نعاه شيخ الأزهر.. لماذا حزن المصريون على رحيل " شهبندر التجار " محمود العربي ؟
قبل أن تذهب
بوادر عودة الطيران إلى مطار كابل بعد شهر من الانسحاب الأميركي
بوادر عودة الطيران إلى مطار كابل بعد شهر من الانسحاب الأميركي
اكتشف المزيد