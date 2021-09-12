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التراخيص الاستثمارية الجديدة في السعودية ترتفع 108% خلال النصف الأول 

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وزارة الاستثمار السعودية
وزارة الاستثمار السعودية
اقتصاد السعودية

التراخيص الاستثمارية الجديدة في السعودية ترتفع 108% خلال النصف الأول

التراخيص المشتركة بين السعوديين والأجانب استحوذت على 45%

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تضاعف عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث وصل إجمالي التراخيص الصادرة بنهاية شهر يونيو 1054 ترخيصا وبارتفاع يبلغ 108% للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن التراخيص الاستثمارية المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي بلغت 27% من إجمالي التراخيص للنصف الأول من 2020، فيما ارتفعت للنصف الأول من هذا العام إلى 45%.

وكشفت الوزارة أن الربع الثاني من هذا العام سجل تحسناً ملحوظاً بلغ 21% مقارنة بالربع الأول وذلك لإجمالي أعداد التراخيص الصادرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء قطاع التجزئة في المرتبة الأولى في أعداد التراخيص بنسبة 24% وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 20%.

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