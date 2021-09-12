.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صادرات مصر تقفز 49% لـ 3.6 مليار دولار في يونيو

  • الخط
قناة السويس
ناقلة حاويات تعبر قناة السويس
اقتصاد مصر

صادرات مصر تقفز 49% لـ 3.6 مليار دولار في يونيو

مقارنة مع 2.42 مليار دولار في يونيو 2020

القاهرة - خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

كشفت بيانات رسمية حديثة، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 27.8% خلال شهر يونيو الماضي، ليسجل نحو 2.94 مليار دولار مقابل نحو 4.07 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 49.2% حيـث بلغت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع الصادرات، بسبب ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78%، الملابس الجاهزة بنسبة 54.6%، العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 53.1%، الفواكه الطازجة بنسبة 13.8%.

صادرات 101 دولة من السلع تتجاوز 4.38 تريليون دولار في عامين اقتصاد اقتصاد صادرات 101 دولة من السلع تتجاوز 4.38 تريليون دولار في عامين

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيو مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 7.0%، منتجات ألبان بنسبة 23.7%، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 8.6%، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 29.7%.

وأوضح الجهاز أن قيمـة الواردات ارتفعت، بنسبة 0.9% حيـث بلغـت 6.55 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 6.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها؛ نحاس ومصنوعاته بنسبة 44.4%، سيارات ركوب بنسبة 35.7%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 22.4%، أدوية ومستحضرات صيدلة بنسبة 12.4%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 6.3%، فول صويا بنسبة 43.1%، لحوم بنسبة 32.3%، خامات الحديد ومركزتها بنسبة 5.3%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أبل في سباق نحو الـ 3 تريليونات دولار.. هل يفعلها آيفون الجديد؟ أبل في سباق نحو الـ 3 تريليونات دولار.. هل يفعلها آيفون الجديد؟
دلتا يرعب المدارس.. نداء لتلقيح المتعافين فوراً! دلتا يرعب المدارس.. نداء لتلقيح المتعافين فوراً!
الأكثر قراءة
مصر تكشف تفاصيل فيديو رقص عراة على شظايا مصابيح مصر تكشف تفاصيل فيديو رقص عراة على شظايا مصابيح
صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة
مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام  مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام 
الممرض الذي أمره طبيب مصري بالسجود لكلبه يكشف عن السبب الممرض الذي أمره طبيب مصري بالسجود لكلبه يكشف عن السبب
أستاذ بالجامعة نهاراً وعامل بيتزا ليلاً.. قصة ملهمة لشاب مصري أستاذ بالجامعة نهاراً وعامل بيتزا ليلاً.. قصة ملهمة لشاب مصري
أول ظهور تلفزيوني للطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه أول ظهور تلفزيوني للطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه
قبل أن تذهب
مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران في توقيت حساس.. لماذا؟
مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران في توقيت حساس.. لماذا؟
اكتشف المزيد