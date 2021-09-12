8 دول عربية تناقش اتفاقية نقل المسافرين براً

انطلق اليوم الأحد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

تأتي هذه الاتفاقية تنفيذا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين الدول العربية، ويأتي ذلك رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية.

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وبموجب المادة (27) من الاتفاقية المذكورة تجتمع هذه اللجنة والمكونة من أطراف من ممثلي الأطراف المتعاقدة، وهم ثماني دول عربية: الأردن، الإمارات، العراق، فلسطين، وقطر، وليبيا، واليمن، إضافة إلى سوريا، والمعلق عضويتها في الوقت الحالي.

وتتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات، وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً.