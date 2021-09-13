أزمة الإمدادات تقفز بسعر الألمنيوم لـ3 آلاف دولار.. أول مرة منذ 13 عاما

وصل سعر الألمنيوم إلى 3000 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن للمرة الأولى منذ 13 عامًا، وسط توقعات بأن اضطرابات الإمدادات موجودة لتبقى، بينما يستمر الطلب في الارتفاع.

واصل المعدن الصعود اليوم الاثنين بعد أن ارتفع بنسبة 15% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وانخفض الإنتاج الصيني وسط محاولات للحد من الانبعاثات والحفاظ على الطاقة، في حين أثار الانقلاب في غينيا المنتجة للبوكسيت مخاوف بشأن توريد المواد المستخدمة في إنتاج الألمنيوم.

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وقال بنك Goldman Sachs إن المصاهر في الاتحاد الأوروبي تواجه أيضًا ارتفاعًا في التكاليف مع كل من ائتمان الكربون ومدخلات الطاقة عند مستويات قياسية.

ووفقًا للعديد من المشاركين في قمة Harbour Aluminium في شيكاغو، يتوقع البعض أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى خمس سنوات لحل هذه المشكلات. وقد ارتفع المعدن كثيف الاستهلاك للطاقة بنحو الثلثين خلال العام الماضي.

ارتفع الألمنيوم بنسبة 2.6% إلى 3000 دولار للطن، وهو أعلى مستوى خلال اليوم منذ عام 2008، في بورصة لندن للمعادن. وفي الصين، ارتفع المعدن بنسبة 5.4% إلى 23790 يوانًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2006.

وارتفع سهم شركة الألمنيوم في الصين، أكبر مصهر في البلاد، بنسبة تصل إلى 12% في بورصة هونغ كونغ اليوم الاثنين.