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الاقتصاد السعودي ينمو 1.8% في الربع الثاني بدعم القطاع غير النفطي

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اقتصاد السعودية

الاقتصاد السعودي ينمو 1.8% في الربع الثاني بدعم القطاع غير النفطي

دبي - العربية.نت

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أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة بنسبة 1.8% في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 8.4%، بسبب ارتفاع القطاع الخاص 11.1%، والقطاع الحكومي بنسبة 2.3%، بينما تراجع القطاع النفطي بنسبة 6.9% مقارنة بالربع المماثل من 2020.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً للمملكة ارتفاعاً قدره 0.6% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع الأول من 2021، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار 2.4%، في حين سجل القطاع الخاص والقطاع الحكومي انخفاضاً قدره 0.5% في كل منهما.

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