رفع تعويضات خسائر إعصار "آيدا" لـ 30 مليار دولار

توقعت شركة AIR Worldwide المتخصصة في تحليل البيانات وأنظمة المخاطر أن تصلَ مطالبُ التعويضات التي ستستقبلها شركات التأمين والناجمة عن إعصار آيدا ما بين 20 إلى 30 مليار دولار.

كانت الشركة قد توقعت أن تصلَ الخسائر المؤمّن عليها ما بين 17 و25 مليار دولار.

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وتبقى هذه الخسائر المتوقعة أقل بكثير من الخسائر الناجمة عن إعصار كاترينا في العام 2005 حيث وصلت الفاتورةُ إلى 87 مليار دولار.

نهاية الأسبوع الماضي، تصاعد فاقد أسبوعين من إنتاج النفط البحري في الولايات المتحدة، في ظل إلغاء عقود، إذ تؤثر التعطلات المستمرة لفترة طويلة بسبب الأضرار الناجمة عن الإعصار آيدا في أنحاء العالم.

وبحسب بيانات حكومية، ما زال ثلاثة أرباع إنتاج النفط في خليج المكسيك الأميركي متوقفا، حتى نهاية الأسبوع الماضي في وقت تستمر جهود الإصلاح.

وتسببت انقطاعات الكهرباء عن منشآت معالجة برية وخطوط أنابيب في منع بعض إنتاج النفط من الوصول للبر، مما دعم أسعار النفط منذ الأسبوع قبل الماضي.