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وزير للعربية: استقرار ليبيا سيوفر فرصاً واعدة للمستثمر المحلي والأجنبي

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اقتصاد ليبيا

وزير للعربية: استقرار ليبيا سيوفر فرصاً واعدة للمستثمر المحلي والأجنبي

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يؤكد أن ارتفاع أسعار النفط ساعد بدعم الإيرادات

دبي - العربية.نت

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أكد سلامة الغويل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن الاقتصاد الليبي واعد للمستثمر المحلي والأجنبي.

وأشار الغويل في مقابلة مع "العربية" إلى أن ارتفاع أسعار النفط ساعد في دعم الإيرادات خاصةً مع استقرار الإنتاج، مؤكداً أن هذا الاستقرار في الإنتاج سيعزز تلبية احتياجات ميزانية الدولة والمواطنين.

وقال إنه في ظل الاستقرار السياسي النسبي، سيكون الوضع أفضل مع بدء القرارات تمس حياة المواطن واقتصاد البلد، وبدء منافسة، ومؤشر إيجابي بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بجانب الخطوات العملية من قبل هذه الحكومة.

وبشأن أرقام الاقتصاد الليبي، قال إن الوضع مطمئن، وبدأ خلق نوع من نفض الغبار على الركود السابق بسبب الاختلاف السياسي، متوقعاً أن يكون هناك اهتمام من الدول المجاورة بالفرص في الاقتصاد الليبي الواعد.

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