جهاز أبوظبي للاستثمار يبحث بيع فندقين في سيدني بـ 500 مليون دولار

قالت مصادر إن أكبر صندوق ثروة سيادي في الإمارات، جهاز أبوظبي للاستثمار، يبحث بيع فندقين في سيدني، وقد يجمع نحو 500 مليون دولار من عملية البيع.

وأعلن جهاز أبوظبي للاستثمار، في تقريره السنوي لعام 2020، الصادر الأربعاء الماضي، أنه يتوقع أن تكون التكنولوجيا وتغير المناخ مجالين رئيسيين للاستثمار في استراتيجيته لما بعد جائحة كوفيد-19.

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ولا يفصح الجهاز، الذي يدير رأس المال نيابة عن حكومة أبوظبي، عن قيمة أصوله، لكن معهد صندوق الثروة السيادية البحثي يقدر قيمتها بنحو 649 مليار دولار.

وقال الجهاز في تقريره إنه حقق حتى نهاية العام الماضي معدل عائد سنوي بنسبة 6% على مدى 20 عاما و7.2% على مدى ثلاثين عاما، وذلك مقارنة مع 4.8% و6.6% على التوالي في 2019.