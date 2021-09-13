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جهاز أبوظبي للاستثمار يبحث بيع فندقين في سيدني بـ 500 مليون دولار

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جهاز أبوظبي للاستثمار
جهاز أبوظبي للاستثمار
أبوظبي

جهاز أبوظبي للاستثمار يبحث بيع فندقين في سيدني بـ 500 مليون دولار

بلغ معدل العائد السنوي على استثماراته لـ 20 عاما نحو 6%

دبي - العربية.نت

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قالت مصادر إن أكبر صندوق ثروة سيادي في الإمارات، جهاز أبوظبي للاستثمار، يبحث بيع فندقين في سيدني، وقد يجمع نحو 500 مليون دولار من عملية البيع.

وأعلن جهاز أبوظبي للاستثمار، في تقريره السنوي لعام 2020، الصادر الأربعاء الماضي، أنه يتوقع أن تكون التكنولوجيا وتغير المناخ مجالين رئيسيين للاستثمار في استراتيجيته لما بعد جائحة كوفيد-19.

ولا يفصح الجهاز، الذي يدير رأس المال نيابة عن حكومة أبوظبي، عن قيمة أصوله، لكن معهد صندوق الثروة السيادية البحثي يقدر قيمتها بنحو 649 مليار دولار.

وقال الجهاز في تقريره إنه حقق حتى نهاية العام الماضي معدل عائد سنوي بنسبة 6% على مدى 20 عاما و7.2% على مدى ثلاثين عاما، وذلك مقارنة مع 4.8% و6.6% على التوالي في 2019.

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