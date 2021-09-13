بنوك هذه الدولة تشعل سباق القروض وتمنح 233 ألف دولار بلا فوائد

اشتعلت المنافسة بين البنوك الكويتية على منح قروض بدون فوائد للكويتيين بقيمة قد تصل إلى 70 ألف دينار (233 ألف دولار) على مدار 4 سنوات.

واتسع التنافس المصرفي لجذب العملاء الأفراد في هذا المجال ليشمل نحو 7 بنوك حالياً، أقلها يقرض 25 ألف دينار من دون فائدة، إضافة إلى هدايا نقدية ومزايا حصرية للعملاء.

مادة اعلانية

وتعد الشريحة المستهدفة للحصول على قروض حسنة من أصحاب الرواتب العالية، فمحاسبياً يتعين على من يقترض 70 ألف دينار أن يحصل على راتب بحد أدنى 3645 ديناراً، لكي يتمكن من دفع القسط الشهري الذي سيبلغ 1458 ديناراً، وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، حسبما نقلت صحيفة الراي الكويتية.

وحددت تعليمات المركزي سقفاً أعلى للاستقطاع الشهري بـ40% للموظفين و30% للمتقاعدين من إجمالي الدخل الشهري.