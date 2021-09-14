.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إعلان إجازة اليوم الوطني السعودي لجميع القطاعات

  • الخط
شعار وزارة الموارد البشرية السعودية الجديد 2021
شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
اقتصاد السعودية

إعلان إجازة اليوم الوطني السعودي لجميع القطاعات

ستكون يوم الخميس 23 سبتمبر 2021

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، سعد آل حماد، إن عطلة اليوم الوطني ستكون يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

وأضاف المتحدث في تغريدة له بموقع التواصل- تويتر، اليوم الثلاثاء، إن ذلك وفقاً للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل ووفقاً للفقرة (ب) من المادة 127 والمادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وتحتفل المملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر 2021 باليوم الوطني السعودي الـ91 تحت شعار "هي لنا دار"، وهي ذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية
والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله
الأكثر قراءة
هجوم حاد على إطلالة روجينا.. هجوم حاد على إطلالة روجينا.. "رقص جريء وفستان قصير"
تغيير مرتقب حول مخالفات المرور بالسعودية.. وهذه التفاصيل تغيير مرتقب حول مخالفات المرور بالسعودية.. وهذه التفاصيل
فيديو صادم من مصر.. اعتداء بالأسلحة البيضاء وسط الشارع! فيديو صادم من مصر.. اعتداء بالأسلحة البيضاء وسط الشارع!
مصر.. هذا الحد الأدنى للأجور يبدأ تطبيقه بعد 3 أشهر مصر.. هذا الحد الأدنى للأجور يبدأ تطبيقه بعد 3 أشهر
الحكاية كاملة.. ضربوا والدتهم وخططوا لتسميمها في مصر الحكاية كاملة.. ضربوا والدتهم وخططوا لتسميمها في مصر
تعليمات جديدة بشأن إجراءات دخول المقيمين والزائرين السعودية تعليمات جديدة بشأن إجراءات دخول المقيمين والزائرين السعودية
قبل أن تذهب
كيف أنقذت زيارة غروسي إلى إيران مفاوضات فيينا من الفشل؟
كيف أنقذت زيارة غروسي إلى إيران مفاوضات فيينا من الفشل؟
اكتشف المزيد