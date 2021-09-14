إعلان إجازة اليوم الوطني السعودي لجميع القطاعات

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، سعد آل حماد، إن عطلة اليوم الوطني ستكون يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

وأضاف المتحدث في تغريدة له بموقع التواصل- تويتر، اليوم الثلاثاء، إن ذلك وفقاً للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل ووفقاً للفقرة (ب) من المادة 127 والمادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

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وتحتفل المملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر 2021 باليوم الوطني السعودي الـ91 تحت شعار "هي لنا دار"، وهي ذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد البلاد.