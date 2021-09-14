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السعودية.. إنشاء مصنع لأبراج توليد الطاقة من الرياح بـ145 مليون ريال 

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دومة الجندل لطاقة الرياح
دومة الجندل لطاقة الرياح
اقتصاد السعودية

السعودية.. إنشاء مصنع لأبراج توليد الطاقة من الرياح بـ145 مليون ريال

بدء الإنتاج الفعلي للمصنع في الربع الثاني 2023

دبي - العربية.نت

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وقعت الهيئة الملكية بينبع، اتفاقية استثمارية مع إحدى الشركات الوطنية للصناعات الحديدية بقيمة استثمارية بلغت 145 مليون ريال، وذلك لإقامة مصنع لإنتاج أبراج توليد الطاقة من الرياح.

وذكرت الهيئة أن هذه الصناعة تعد إضافة نوعية لمدينة ينبع الصناعية، ومن المتوقع أن يبدأ المصنع في الإنتاج التجاري بنهاية الربع الثاني من عام 2023، وأن يوفر 145 فرصة عمل جديدة.

يأتي ذلك ضمن سعي الهيئة الملكية في تنويع الاستثمار بمدينة ينبع الصناعية بما يحقق رؤية المملكة 2030، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وشهد الشهر الماضي، نجاح عملية ربط محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، بشبكة الكهرباء الرئيسية في المملكة، حيث بدأت عملية التشغيل لتنتج المحطة أول ميغاوات من طاقة الكهرباء الخالية من الكربون.

ويتولى ائتلاف تقوده "إي دي إف رينوبلز" و"مصدر"، مهمة تطوير محطة دومة الجندل لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية وباستطاعة 400 ميغاوات.

وتضم المحطة 99 توربين رياح من تصميم شركة "فيستاس" مقاول الهندسة والمشتريات والإنشاءات، وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل توربين 4.2 ميغاوات.

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