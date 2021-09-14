صحيفة: السعودية تحظر بعض واردات اللحوم من البرازيل

قالت صحيفة فالور إكونوميكو يوم الاثنين نقلا عن وزارة الزراعة البرازيلية إن السعودية علقت واردات لحوم الأبقار من خمسة مصانع لتعبئة اللحوم بالبرازيل بعدما رصدت البلاد حالتين شاذتين من حالات الإصابة بمرض جنون البقر هذا الشهر.

وأضافت الصحيفة أن مصانع تعبئة اللحوم الخمسة تقع في ولاية ميناس جيرايس حيث تأكدت إحدى حالتي الإصابة. ورُصدت الحالة الأخرى في ولاية ماتو جروسو.

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وتابعت أن السعودية أبلغت البرازيل بقرارها في التاسع من سبتمبر/أيلول.

كانت البرازيل، أكبر مصدر للحوم الأبقار في العالم، قد علقت مؤقتا شحناتها إلى الصين أكبر عميل لها بعد تأكيد الإصابتين الشاذتين امتثالا لبروتوكول صحي وقعه البلدان.

ولم ترد وزارة الزراعة البرازيلية على طلب تعقيب قدمته رويترز.

ولم ترد جمعيتان تمثلان شركات لحوم الأبقار على طلبات تعقيب.