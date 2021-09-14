.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فاتورة طبية غير مدفوعة بـ770 مليون دولار تحرج حكومة تركيا

  • الخط
أحد المشافي التركية الحكومية
أحد المشافي التركية الحكومية
تركيا

فاتورة طبية غير مدفوعة بـ770 مليون دولار تحرج حكومة تركيا

ارتفعت النفقات الصحية بشكل حاد بسبب هبوط الليرة التركية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

من المقرر أن يقوم موردو المعدات الطبية الأتراك بتوبيخ الحكومة علنًا بشأن ما يقولون إنه فاتورة غير مدفوعة تبلغ حوالي 6.5 مليار ليرة (770 مليون دولار).

قال إركين ديليكانلي، نائب رئيس اتحاد منتجي وجمعيات الموردين للمعدات الطبية، اليوم الثلاثاء لوكالة بلومبرغ: "المستشفيات العامة والجامعية لم تدفع لنا منذ 18 شهرًا الماضية".

وألقى المسؤولون باللوم على قيود الميزانية، قائلين إن المدفوعات يمكن أن تتم في نوفمبر على أقرب تقدير، وفقًا لما ذكره ديليكانلي. لكن الاتحاد، وهو منظمة جامعة لتسع جمعيات مهنية، يخطط للإدلاء ببيان عام في 16 سبتمبر.

بريطانيا ترجئ تنفيذ أحد أهم بنود "بريكست" خوفاً من شح المواد الغذائية اقتصاد بريكست بريطانيا ترجئ تنفيذ أحد أهم بنود "بريكست" خوفاً من شح المواد الغذائية

استمر الخلاف بين موردي المعدات الطبية والحكومة لسنوات، لكنه انطلق إلى العلن في عام 2020 عندما كشف السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد أن الأموال المستحقة للشركات الدولية وحدها تجاوزت 2.3 مليار دولار، مما يهدد وصول تركيا إلى المعدات الحيوية.

ارتفعت النفقات الصحية بشكل حاد منذ عام 2018 بسبب هبوط الليرة التركية التي شهدت خسارة أكثر من نصف قيمتها، ومؤخراً الوباء.

وفي محاولة لحل الجمود، اقترحت الحكومة مزيجًا من الخصم أو "الهيركات" للموردين وفترات سداد طويلة تصل إلى ثلاث سنوات، مما أثار حفيظة الشركات.

وقال ديليكانلي إن انخفاض قيمة الليرة هو السبب الرئيسي وراء مشكلة الدفع، على الرغم من أن فيروس كورونا "ربما يكون قد غير الأولويات أيضًا".

يذكر أن وزارتي الصحة والخزانة والمالية التركيتين لم تردا على المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية
والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله
الأكثر قراءة
هجوم حاد على إطلالة روجينا.. هجوم حاد على إطلالة روجينا.. "رقص جريء وفستان قصير"
تغيير مرتقب حول مخالفات المرور بالسعودية.. وهذه التفاصيل تغيير مرتقب حول مخالفات المرور بالسعودية.. وهذه التفاصيل
فيديو صادم من مصر.. اعتداء بالأسلحة البيضاء وسط الشارع! فيديو صادم من مصر.. اعتداء بالأسلحة البيضاء وسط الشارع!
مصر.. هذا الحد الأدنى للأجور يبدأ تطبيقه بعد 3 أشهر مصر.. هذا الحد الأدنى للأجور يبدأ تطبيقه بعد 3 أشهر
الحكاية كاملة.. ضربوا والدتهم وخططوا لتسميمها في مصر الحكاية كاملة.. ضربوا والدتهم وخططوا لتسميمها في مصر
تعليمات جديدة بشأن إجراءات دخول المقيمين والزائرين السعودية تعليمات جديدة بشأن إجراءات دخول المقيمين والزائرين السعودية
قبل أن تذهب
كيف أنقذت زيارة غروسي إلى إيران مفاوضات فيينا من الفشل؟
كيف أنقذت زيارة غروسي إلى إيران مفاوضات فيينا من الفشل؟
اكتشف المزيد