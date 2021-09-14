مصر توقع مذكرة تفاهم مع تويوتا لإنتاج الأمونيا الزرقاء

وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" وشركة تويوتا تسوشو اليابانية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء في مصر.

وبموجب الاتفاقية سيتم عمل دراسات للجدوى الاقتصادية وأفضل الفرص المتاحة بقطاع البترول لتنفيذ مشروعات استخلاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الأمونيا الزرقاء باستخدام أحدث التقنيات اليابانية على أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال 6 أشهر تمهيداً للسير قدماً في تنفيذ أفضل تلك المشروعات على المستوى التجاري والبيئي.

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وقع المذكرة كل من الكيميائي سعد هلال رئيس شركة إيكم والدكتور مجدي جلال رئيس شركة إيجاس ويوشيهيرو إينو المستشار التنفيذي لشركة تويوتا تسوشو، بحضور أسامة مبارز وكيل الوزارة لشؤون المكتب الفني والدكتور سمير القرعيش المشرف على أنشطة الطاقة الخضراء بشركة إيجاس.