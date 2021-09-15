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أوروبا تعتزم التبرع بـ 200 مليون جرعة لقاح كورونا إضافية للبلدان الفقيرة

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علم الاتحاد الأوروبي
لقاح كورونا

أوروبا تعتزم التبرع بـ 200 مليون جرعة لقاح كورونا إضافية للبلدان الفقيرة

تضاف إلى 250 مليون جرعة وعد الاتحاد بتقديمها لهذه الدول

فرانس برس

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيتبرع بـ 200 مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للبلدان المنخفضة الدخل، أي أكثر من ضعف تعهداته الحالية.

وتضاف الجرعات الإضافية التي أعلنتها فون دير لايين إلى 250 مليون جرعة كان قد وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمها إلى بلدان فقيرة، خصوصا في إفريقيا.

وقالت في خطاب "حالة الاتحاد" السنوي "أستطيع أن أعلن اليوم أن المفوضية (الأوروبية) ستضيف تبرعا جديدا يبلغ 200 مليون جرعة إضافية حتى منتصف العام المقبل، هذا استثمار تضامني، وهو أيضا استثمار في الصحة العالمية".

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وأقرّت فون دير لايين بالتباين الذي ظهر بين الدول المتقدمة اقتصاديا مثل الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية التي لقّحت حتى الآن غالبية سكانها ضد فيروس كورونا، والدول الفقيرة التي تكافح للحصول على لقاحات.

وقالت "مع إعطاء أقل من 1% من الجرعات العالمية في البلدان ذات الدخل المنخفض، فإن حجم عدم المساواة ومدى الإلحاح واضحان".

وأشادت فون دير لايين بحملة التحصين في الاتحاد الأوروبي والتي لقّح بموجبها أكثر من 70% من سكانه البالغين بشكل كامل.

وأشارت إلى أن أوروبا بذلت جهودا أكثر من أي منطقة أخرى لإرسال لقاحات إلى دول أخرى لافتة إلى أن نصف اللقاحات المنتجة على أراضيها والبالغ عددها 1,4 مليار، تم تصديرها إلى الخارج.

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