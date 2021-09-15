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ارتفاع معدل التضخم في السعودية 0.3% خلال أغسطس

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اقتصاد السعودية

ارتفاع معدل التضخم في السعودية 0.3% خلال أغسطس

بسبب زيادة أسعار النقل بنسبة 6.5%

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر أغسطس 2021، بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر المماثل من 2020.

وقالت الهيئة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 6.5%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.9%.

وذكرت الهيئة أن قسم النقل تأثر بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 21.9%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار وقود زيوت تشحيم معدات النقل الشخصية بنسبة 44.3% وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً لثقله في المؤشر.

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وسجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 1.9% متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 2%. وسجل قسم التبغ ارتفاعاً نسبته 0.6% متأثراً بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 1.3%.

كما ارتفع قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.3% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم تكاليف طلب الخادمة بما فيها رسوم التأشيرة بنسبة 4.7%.

وارتفع قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.6% متأثراً بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 2.4%.

يأتي ذلك فيما انخفض قسم التعليم بنسبة 7.8% متأثراً بانخفاضات في أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 13.4%، والتعليم المتوسط والثانوي بنسبة 7.2%، وكذلك سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضاً بنسبة 3.5% متأثراً بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 4.2%.

وعلى أساس شهري، استقر مؤشر أسعار المستهلك نسبياً خلال أغسطس 2021، مرتفعاً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يوليو 2021.

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