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الحكومة اللبنانية تدعو لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي

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نجيب ميقاتي (أرشيفية من رويترز)
نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان
لبنان

الحكومة اللبنانية تدعو لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي

أكدت على وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي

رويترز

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دعت الحكومة اللبنانية في مسودة بيانها، اليوم الأربعاء، إلى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجا إنقاذيا قصيرا ومتوسط الأمد.

وتنص مسودة البيان على "معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان".

وثمن البيان المبادرة الفرنسية والالتزام ببنودها كافة وتقول إنه سيتم وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي.

وأبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور، يوم الجمعة الماضي، بعد أكثر من عام من الفراغ. ووقع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ولا توجد حكومة فاعلة في لبنان منذ أكثر من عام، في وقت تشهد البلاد تفاقما في انهيار الوضع الاقتصادي.

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