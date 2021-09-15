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السعودية تغلق إصدار الصكوك المحلية الشهرية بـ6.675 مليار ريال

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الريال السعودي
الريال السعودي
اقتصاد السعودية

السعودية تغلق إصدار الصكوك المحلية الشهرية بـ6.675 مليار ريال

الإصدار بالعملة المحلية يتوزع على 3 شرائح

دبي - العربية.نت

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2021، تحت برنامج صكوك الحكومة المقومة بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.675 مليار ريال.

وأوضح المركز في بيان، أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 3.170 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029.

وبلغت الشريحة الثانية 2.855 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033، فيما بلغت الشريحة الثالثة 650 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2036.

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ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021 التي أعلن عنها المركز بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa، التي يستعرض عبرها جـدول إصداراته المحلية لتتناسب مــع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.

يذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية كان قد أعلن عن إصدار صكوك محلية لشهر أغسطس الماضي، تحت نفس البرنامج بمبلغ إجمالي قدره 11.358 مليار ريال.

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