تجارة الإمارات غير النفطية ترتفع إلى 1.4 تريليون درهم في 2020

بلغت قيمة تجارة الإمارات الخارجية من السلع غير النفطية 1.403 تريليون درهم خلال العام 2020 في حين نمت الصادرات الوطنية غير النفطية خلال العام ذاته بنسبة 10.1% ما يعادل 23.4 مليار درهم لتصل إلى 254.6 مليار درهم مقارنة مع عام 2019.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، استمرار النشاط التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم خلال العام الماضي رغم تداعيات جائحة "كورونا" التي يشهدها العالم أجمع ما يعكس المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، حيث بلغت قيمة واردات الدولة 785.1 مليار درهم ما يمثل 56% من إجمالي التجارة، في حين وصلت قيمة الصادرات 254.6 مليار درهم لتمثل 18% من إجمالي التجارة وإعادة التصدير بقيمة 363.4 مليار درهم تمثل 26% من إجمالي التجارة.

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وتصدرت الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة السلعية معها 174 مليار درهم، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 104 مليارات درهم، وجاءت الهند في المركز الثالث كأحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة بقيمة 102.5 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 80.2 مليار درهم ثم العراق بقيمة 53 مليار درهم، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشكلت الدول الخمس الأولى مجتمعة خلال العام 2020 ما نسبته 36.6% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، بينما كانت في العام 2019 تمثل 44.1% ما يعزز مكانة الإمارات التنافسية في مؤشر التركيز على الصادرات من الشركاء.

وعلى مستوى أهم 5 أسواق للواردات إلى الدولة فقد تصدرت الصين المركز الأول بقيمة 144.4 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 60.5 مليار درهم، تلتها الهند بقيمة 60.5 مليار درهم، ثم اليابان بقيمة 34.7 مليار درهم وألمانيا بقيمة 26.7 مليار درهم، حيث شكلت مساهمة الدول الخمس الأولى ما نسبته 41.6% من حجم إجمالي من الواردات إلى الدولة، والصين وحدها بلغت 18.4%.

وجاءت سويسرا في صدارة أهم 5 أسواق للصادرات الوطنية بقيمة 29.2 مليار درهم، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 25.6 مليار درهم، ثم الهند بقيمة 19.7 مليار درهم، تلتها تركيا بقيمة 18.4 مليار درهم وإيطاليا بقيمة 18.2 مليار درهم لتشكل مساهمة الدول الخمس الأولى ما نسبته 43.5% من حجم إجمالي صادرات الدولة وحققت سويسرا وحدها ما نسبته 11.5% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.

وعلى صعيد أهم 5 أسواق لإعادة الصادرات تصدرت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بقيمة 54.6 مليار درهم، تلتها العراق بقيمة 40.6 مليار درهم، تلتها عمان بقيمة 23.3، ثم الهند بقيمة 22.3 مليار درهم والصين بقيمة 19.6 مليار درهم.

وعلى جانب إجمالي تجارة الدولة غير النفطية لأهم السلع فقد تصدرت تجارة الذهب الخام ونصف المشغول بقيمة 242.43 مليار درهم وأجهزة الهاتف بما فيها أجهزة الشبكات الخلوية واللاسلكية بقيمة 150.07 مليار درهم.