تحويلات المصريين في الخارج تحقق مستوى قياسيا عند 31.4 مليار دولار

أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020/2021 ‏‏‏بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020.

وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى أن التحويلات خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2021 ارتفعت بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2020.

مادة اعلانية

وارتفعت التحويلات خلال شهر يونيو 2021 بمعدل سنوي بلغ 15.5% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020.

وتمثل تحويلات المصريين في الخارج مصدرا هاما للعملات الأجنبية في مصر.