مصر تنتج 5 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا

كشفت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، عن الانتهاء من تصنيع 5 ملايين جرعة، ويفرج عن 2.5 مليون جرعة منها خلال هذا الأسبوع، فيما سيتم الإفراج عن 2 مليون جرعة أسبوعياً.

وأضافت الوزيرة في بيان عن الحكومة المصرية عقب اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أنه جار إعداد خط الإنتاج الإضافي بمصنع الجيزة، على أن يبدأ الإنتاج في أول نوفمبر، بطاقة إنتاجية 300 ألف جرعة يومياً.

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وأوضحت وزيرة الصحة أن إجمالي الجرعات خلال الفترة من 11 إلى 30 سبتمبر الجاري تبلغ 17 مليون جرعة من لقاحات "أسترازينيكا، و سينوفاك، وساينوفارم، وجونسون آند جونسون، ومودرنا، وسبوتنيك، وفايزر"، بالإضافة إلى 5 ملايين جرعة ساينوفارم سيتم بنهاية الشهر الجاري، و100 إلى 250 ألف جرعة "أسترازينيكا" مهداة جار تحديد موعد توريدها.

واستعرضت وزيرة الصحة أيضاً الموقف التنفيذي للتطعيم بمصر بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة، ووزارة التربية والتعليم، فضلاً عن إحصائيات أعداد من تم تطعيمهم والتي بلغت نحو 13 مليون مواطن، كما تطرقت إلى موقف اللقاحات بغرض السفر، لافتة إلى أنه تم توفير 584 ألف لقاح لأغراض السفر، وإصدار شهادة السفر التي تحمل QR كود لنحو 617 ألف مواطن لغرض السفر، و5 آلاف شهادة داخلية.

وفيما يتعلق بموقف المخزون الاستراتيجي للأكسجين، أشارت الدكتورة هالة زايد إلي بلوغه 3 ملايين و380 ألف لتر، كما استعرضت الوزيرة موقف أجهزة الأشعة المقطعية الجديدة والتي بلغ المورد منها 112 جهازا، فضلاً عن جهود التوسع في تجهيزات الرعايات المركزية بالمستشفيات.