منطقة اليورو.. قفزة سنوية 7.7% بمؤشر الإنتاج الصناعي

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو جاء أقوى من التوقعات في يوليو/تموز بفضل ارتفاع إنتاج سلع رأسمالية وسلع استهلاكية غير معمرة.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات أن الإنتاج الصناعي في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع 1.5% على أساس شهري في يوليو /تموز و7.7% على أساس سنوي.

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وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة شهرية 0.6% وسنوية 6.3%.

وقفز إنتاج السلع الرأسمالية 2.7% على أساس شهري في يوليو /تموز عقب هبوط 1.1% في يونيو /حزيران مسجلا زيادة 5.9% مقارنة بالشهر ذاته قبل عام.

وزاد إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة 3.5% على أساس شهري و10.1% سنويا.

ومقارنة بالعام الماضي ارتفع إنتاج السلع الوسيطة 11.2% والسلع الاستهلاكية المعمرة 9.8%.

وتأتي البيانات التي تفوق التوقعات في بداية الربع الثالث بعدما نما اقتصاد منطقة اليورو 2.2% في الربع الثاني مع تخفيف قيود فيروس كورونا لتحفز التعافي من ركود قصير.