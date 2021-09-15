منطقة اليورو.. قفزة سنوية 7.7% بمؤشر الإنتاج الصناعي
يوروستات: الإنتاج الصناعي في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع 1.5% على أساس شهري في يوليو
أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو جاء أقوى من التوقعات في يوليو/تموز بفضل ارتفاع إنتاج سلع رأسمالية وسلع استهلاكية غير معمرة.
وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات أن الإنتاج الصناعي في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع 1.5% على أساس شهري في يوليو /تموز و7.7% على أساس سنوي.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة شهرية 0.6% وسنوية 6.3%.
وقفز إنتاج السلع الرأسمالية 2.7% على أساس شهري في يوليو /تموز عقب هبوط 1.1% في يونيو /حزيران مسجلا زيادة 5.9% مقارنة بالشهر ذاته قبل عام.
وزاد إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة 3.5% على أساس شهري و10.1% سنويا.
ومقارنة بالعام الماضي ارتفع إنتاج السلع الوسيطة 11.2% والسلع الاستهلاكية المعمرة 9.8%.
وتأتي البيانات التي تفوق التوقعات في بداية الربع الثالث بعدما نما اقتصاد منطقة اليورو 2.2% في الربع الثاني مع تخفيف قيود فيروس كورونا لتحفز التعافي من ركود قصير.