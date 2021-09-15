"الأونكتاد" يتوقع نمو اقتصاد السعودية 2.7% هذا العام

توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 2.7% في 2021، و3.3% في 2022.

كان صندوق النقد الدولي، قد توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، و4.8% خلال العام 2022، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في شهر يوليو الماضي.

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وتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" تباطؤ النمو العالمي في عام 2022 إلى 3.6%، تاركاً الدخل العالمي أقل بنسبة 3.7% مما كان متوقعاً أن يكون عليه قبل للوباء؛ ومن المتوقع أن تكون الخسارة التراكمية في الدخل للأعوام 2020-2022 نحو 13 تريليون دولار.

كما وقد تؤدي السياسة الضعيفة أو التراجع في السياسات وهو أسوأ إلى تراجع النمو بشكل أكثر حدة.

وتوقع "الأونكتاد" أن يشهد هذا العام تعافي الاقتصاد العالمي بفضل استمرار التدخلات السياسية الجذرية التي بدأت في عام 2020 وبدء إطلاق لقاح ناجح في الاقتصادات المتقدمة.

ورجح أن يصل النمو العالمي إلى 5.3%، وهو أسرع معدل له منذ ما يقرب من خمسة عقود.

وتابع: "مع ذلك، فإن الانتعاش غير متكافئ على المستوى الجغرافي والقطاعي ومستوى الدخل، وفي الاقتصادات المتقدمة، شهدت الطبقة الريعية انفجارا في الثروة، بينما يعاني أصحاب الدخل المنخفض.

وأشار "الأونكتاد" إلى أن القيود المفروضة على الحيز المالي والافتقار إلى الاستقلالية النقدية والحصول على اللقاحات تعيق العديد من الاقتصادات النامية، وتوسع الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة وتهدد مستويات الدخل في عقد ضائع آخر.