الإمارات توسع استثماراتها في بريطانيا.. اتفاقيات مرتقبة بـ14 مليار دولار

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في بيان، أنه من المتوقع أن يوقع مكتب الاستثمار البريطاني وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية اتفاقا لتوسيع شراكة الاستثمارات السيادية، اليوم الخميس.

وقال البيان إن الاتفاق سيعزز الاستثمارات في جميع أنحاء بريطانيا في علوم الحياة والتكنولوجيا والتحول إلى الطاقة النظيفة والبنية الأساسية.

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وذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مسؤول حكومي مطلع على المحادثات، قوله إن مجمل ما تعهدت الإمارات باستثماره سيصل إلى نحو عشرة مليارات جنيه إسترليني (13.85 مليار دولار) على مدى خمس سنوات.

وأضاف البيان أن الاستثمارات الإضافية التي من المحتمل الإعلان عنها تشمل استثمارا حجمه 500 مليون جنيه إسترليني (690 مليون دولار) في شركة "سيتي فايبر" البريطانية للنطاق العريض من الألياف الضوئية، مع كون الاستثمار جزءا من زيادة رأس مال الشركة.

كانت مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي وقعت في مارس، صفقة مع المملكة المتحدة لاستثمار 800 مليون جنيه إسترليني في علوم الحياة ومشاريع تطوير الرعاية الصحية. وتستثمر موانئ دبي العالمية 300 مليون جنيه إسترليني في الرصيف الرابع في London Gateway Hub.

وتأتي هذه الصفقات في وقت يستضيف جونسون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في اجتماع ثنائي في داونينج ستريت اليوم الخميس.

قالت الإمارات هذا الشهر إنها تسعى لاتفاقيات اقتصادية شاملة مع دول تظهر إمكانات عالية للنمو، بما في ذلك المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان مكتب جونسون إن الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة سوفق تتفقان أيضا على شراكة للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة.