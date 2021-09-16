البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

قال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الخميس، إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

وظل سعر فائدة البنك على الإيداع لأجل ليلة واحدة دون تغيير عند 8.25% فيما يبلغ سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25% منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

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وقال المركزي في بيان إن النشاط الاقتصادي في استمر التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة ، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول.

بالإضافة إلى ذلك ، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا .

واستمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي، كما استقرت توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام ، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية .

وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% ( + 2 نقطة مئوية ) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية، وفقا للبيان.