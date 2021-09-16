مبادلة: الإمارات تستثمر 14 مليار دولار في بريطانيا خلال 5 سنوات

قال صندوق الثروة السيادية لأبوظبي "مبادلة"، اليوم الخميس، إن الإمارات تعتزم استثمار 10 مليارات جنيه إسترليني (13.8 مليار دولار) في بريطانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة في ضوء العلاقات التجارية طويلة الأمد بين البلدين.

وذكرت "مبادلة" أن الاستثمار في صناعات نقل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا وعلوم الحياة في بريطانيا يمثل توسعا في شراكة الاستثمار السيادي مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة.

مادة اعلانية

جاء هذا الإعلان خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للندن للقاء رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب لمبادلة في بيان "سوف تساهم توسعة شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين في دفع عمليات التمويل والابتكار في عدد من القطاعات الحيوية التي تعتبر من أهم ركائز النمو الاقتصادي بالنسبة لكلا البلدين".

ووافقت مبادلة في مارس/ آذار على استثمار 800 مليون إسترليني في علوم الحياة مع مكتب الاستثمار البريطاني الذي قال إنه يساهم بمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني إضافية.

وقالت مبادلة إنه تم ضخ أكثر من 1.1 مليار إسترليني منذ ذلك الحين.