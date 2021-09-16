مصر توقع اتفاقات اقتصادية ضخمة بمليارات الدولارات مع ليبيا

تتجه مصر وليبيا لتوقيع أكثر من 10 اتفاقية اقتصادية في العاصمة المصرية القاهرة، بقيمة مبدئية تصل إلى 33 مليار دولار.

توقيع هذه الاتفاقيات يأتي على هامش الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، التي بدأت أمس الأربعاء، إلى القاهرة على رأس وفد كبير، للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة وإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين ضمن زيارة رسمية.

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وقالت مصادر لـ"العربية نت"، إن عملية توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات تجري بعد ظهر اليوم.

وأعربت مصر، اليوم الخميس، عن استعدادها لتقديم كافة الإمكانيات الضرورية، من أجل مساعدة الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لرئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن السيسي أكد للدبيبة الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً.

وبحسب البيان، فقد شهد اللقاء التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث ثمن السيسي في هذا الصدد صدور قانون الانتخابات مؤخراً عن مجلس النواب الليبي، وأعرب عن استعداد مصر لتقديم كافة الإمكانات الضرورية من أجل مساعدة الليبيين.

وفي شهر أبريل الماضي وقعت مصر وليبيا 11 وثيقة تعاون مشترك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى ليبيا.

الوثائق الـ11 التي تم توقيعها بين البلدين، توزعت على قطاعات مختلفة؛ تضمنت النقل والمواصلات، والإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، إلى جانب المجال الصحي، والتعاون في مجال القوى العاملة، والاستثمار في مجال الكهرباء، وغيرها.

وتضمنت الوثائق التي شهد مدبولي ودبيبة توقيعها، خلال زيارة الأول إلى ليبيا، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.

كما تضمنت أيضا التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوي العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.