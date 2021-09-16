المركزي الإماراتي يجري محادثات لاستبدال أسعار الفائدة المحلية بين البنوك

قالت مصادر إن مصرف الإمارات المركزي يجري محادثات لاستبدال أسعار الفائدة المحلية بين البنوك.

ويبلغ سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (إيبور)، 0.12 نقطة لليلة واحدة، و0.14 نقطة لمدة أسبوع، و0.37 نقطة لمدة شهر، و0.49 نقطة لستة أشهر، و0.66% لمدة عام.

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وكان سعر الإيبور شهد تراجعا لافتا في الربع الأول من العام الماضي بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بخفض الفائدة في أول مارس الماضي بنحو نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1% إلى 1.25%، ثم أعلن في قرار مفاجئ في 16 مارس الماضي خفض الفائدة إلى نطاق من صفر إلى 0.25%.

وقام مصرف الإمارات المركزي بخفض الفائدة بخطوات موازية، بالنظر للربط بين الدرهم والدولار. ويتحدد سعر الإيبور على أساس البيانات التي تنسقها وتقدمها بالاشتراك مع مصرف الإمارات المركزي لجنة تحديد أسعار الفائدة بين المصارف.

وفي منتصف العام الجاري، مدد المصرف خطة الدعم الاقتصادي الشاملة حتى 30 يونيو 2022، مع توقع استمرار دعم البنوك لتعافي اقتصاد الإمارات من خلال مواصلة إقراض العملاء ذوي الجدارة الائتمانية.

وقال المصرف إنه وبالنظر للانتعاش الاقتصادي التدريجي والنمو السليم للتمويل، لا يزال التمويل المصرفي يعتبر دون المطلوب، وهو ما يعكس انخفاض الطلب على التمويل والإقبال المدروس للبنوك على المخاطر.