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التضخم في منطقة اليورو يسجل أعلى مستوى في 10 أعوام

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اقتصاد أوروبا

التضخم في منطقة اليورو يسجل أعلى مستوى في 10 أعوام

أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011

بروكسل - رويترز

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أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة، أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام خلال أغسطس، إذ أدى تعافي الاقتصاد العالمي إلى زيادة أخرى في أسعار الطاقة.

وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زادت 3% في أغسطس على أساس سنوي، بعد ارتفاعها 2.2% في يوليو، مؤكدا بذلك تقديرات سابقة أعلنها في 31 أغسطس. وهذا هو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011.

وزاد التضخم على أساس شهري في منطقة اليورو 0.4% وهو ما يتفق أيضا مع تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات.

كما زاد التضخم الأساسي أيضا في أغسطس. ويستثني هذا المؤشر أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، وقفز إلى 1.6% على أساس سنوي مقارنة مع 0.9% في يوليو، في تأكيد لتقديرات سابقة لـ"يوروستات".

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