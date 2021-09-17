تراجع غير متوقع لمبيعات التجزئة في بريطانيا

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن أحجام مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت بشكل غير متوقع الشهر الماضي، في أطول سلسلة من الانخفاضات منذ بدء تسجيل البيانات، على الرغم من أن أحجام المبيعات لا تزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن المبيعات تقلصت بنسبة 0.9% على أساس شهري في أغسطس، مقارنة بمتوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 0.5%، لتتراجع للشهر الرابع على التوالي بعد تعديل بيانات الشهور السابقة بالخفض.

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وذكر مكتب الإحصاء أن التراجع في أغسطس، يعكس في جانب منه انخفاض مبيعات متاجر السلع الغذائية مع إقبال المزيد من الناس على تناول الطعام خارج المنزل بعد تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

ولا تزال أحجام المبيعات أعلى 4.6% عن مستواها في فبراير 2020، قبل أن تتأثر لأول مرة بالجائحة.

وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 2.8% على أساس شهري في يوليو، وهو ما عزته المتاجر إلى سوء الأحوال الجوية وتفضيل بعض المتسوقين متابعة مباريات إنجلترا ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 التي جرت في ذلك الشهر، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني.