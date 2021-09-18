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السعودية.. 10 آلاف عقد عمل مرن دعماً لتوطين الوظائف

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الموارد البشرية السعودية
شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية
السعودية

السعودية.. 10 آلاف عقد عمل مرن دعماً لتوطين الوظائف

"الموارد البشرية" تستهدف 57 ألف عقد عمل مرن نهاية 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن إجمالي عدد العقود عبر منصة العمل المرن، بلغ أكثر من عشرة آلاف عقد، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 57 ألف عقد عمل مرن بنهاية 2022، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن نظام العمل المرن يهدف إلى دعم التوطين وتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن وتخفيض نسب البطالة، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات بساعات عمل أقل ومرونة أكبر، إضافة إلى إسهامه في تلبية احتياجات القطاع الخاص الطارئة والموسمية من الكوادر الوطنية.

وأكثر المهن التي تم التوظيف عليها بائع عام، وبائع مواد تموينية، ومستشار خدمات فنية، ومشرف خدمات طعام، ومساعد إداري، فيما كانت أعلى الأنشطة التي استفادت من نظام العمل المرن الإنشاءات العامة للمباني، والخدمات اللوجستية، وأنشطة الاستشارات الهندسية، والبيع بالتجزئة والجملة، وخدمات صيانة المباني، وتشغيل المقاصف والكافتيريات، ومراكز الصيرفة، والتصميم والبرمجة.

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ويحرص البرنامج على دعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية، ويهدف البرنامج إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم، تمهيدا لتحويلهم إلى موظفين دائمين.

كما سيعمل البرنامج على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين بالتزامن مع خفض نسبة البطالة.

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