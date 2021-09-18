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رويترز: السعودية ترفع حظر واردات اللحوم البرازيلية عن 5 مصانع

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The Arab World’s meat imports from Brazil increased by nearly 45 percent in 2011, making it the top item Arab states import from the South American country. (Reuters)
اللحوم البرازيلية
السعودية

رويترز: السعودية ترفع حظر واردات اللحوم البرازيلية عن 5 مصانع

وزارة الزراعة البرازيلية تتحدث عن حالتين شاذتين من مرض جنون البقر

ساو باولو - رويترز

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أفادت وزارة الزراعة البرازيلية ووثيقة اطلعت عليها رويترز بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية رفعت حظرا عن واردات اللحوم البرازيلية من 5 شركات لتعبئة اللحوم فُرض هذا الشهر لأسباب صحية.

وتظهر الوثيقة الصادرة عن الهيئة بتاريخ الخميس أن المصانع الخمسة مصرح لها الآن بشحن لحوم البقر إلى المملكة.

وأكدت وزارة الزراعة البرازيلية لرويترز أن الحكومة السعودية رفعت تعليقها.

كانت مبيعات البرازيل، أكبر مصدر للحوم الأبقار في العالم، لبعض البلدان قد جرى تعليقها، بما في ذلك المبيعات للصين أكبر العملاء، وذلك بسبب رصد المرض.

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وقالت الوزارة إن حالتين شاذتين من حالات الإصابة بمرض جنون البقر، والذي يتطور تلقائيا ولا علاقة له بتناول الحيوانات لأطعمة ملوثة، جرى رصدهما في مصنعين للحوم بولايتي ماتو جروسو وميناس جيرايس.

وتقول إنه لا يشكل أي خطر على صحة الإنسان أو الحيوان.

وتظهر بيانات من رابطة مصدري اللحوم في البرازيل أن السعودية هي تاسع أكبر مشتر للحوم الأبقار البرازيلية.

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