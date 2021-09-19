الزكاة السعودية تضبط أكثر من 700 مخالفة ضريبية

نفّذت الفرق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5 آلاف زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، ضبطت خلالها أكثر من 700 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

وتنوّعت المخالفات المضبوطة بين عدم إصدار فواتير ضريبية، وتحصيل ضريبة أعلى من النسبة المستحقة، إضافة إلى عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، حيث ضُبطت هذه المخالفات في عدد من القطاعات أبرزها: التجزئة، والصحة، والتعليم، والخدمات العامة، والعقارات، والورش، والتبغ ومشتقاته.

مادة اعلانية

وأكدت الهيئة أن هذه الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرق التفتيش الميداني، وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، وفقا ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأشارت إلى دور هذه الزيارات في الحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجَدَّدت دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالأنظمة الضريبية السارية في المملكة، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين من قطاع الأعمال بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أية منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي (zatca.gov.sa)، أو من خلال التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.