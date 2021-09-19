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السعودية تعرض نجاح تجربتها في التنمية الزراعية المستدامة أمام مجموعة العشرين

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مزرعة في السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تعرض نجاح تجربتها في التنمية الزراعية المستدامة أمام مجموعة العشرين

بلغ ما اعتُمِدَ لهذا البرنامج 3.2 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خلال مشاركته في اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين في مدينة فلورنسا الإيطالية، على نجاح تجربة المملكة في برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث يجسد الاهتمام الذي تحظى به فئة صغار المزارعين من قبل الدولة، إذ بلغ ما اعتُمِدَ لهذا البرنامج 3.2 مليار دولار.

وذكر الوزير أن الاستثمارات الزراعية في المملكة الممولة من صندوق التنمية الزراعية نمت خلال الأربع سنوات الماضية بنحو 400%، ما أسهم في بناء نظام غذائي مرن ومستدام.

وعلى صعيد دور المملكة في مكافحة الجوع، أشار إلى أنه امتداداً لإسهامات المملكة الإنسانية، يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المنظمات والبرامج العالمية بتقديم المساعدات لعدد من الدول التي تجاوز عددها حتى الآن 50 دولة.

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كما تحدَّث عن تحول المملكة إلى الأساليب التقنية الحديثة في مجال الإرشاد الزراعي، وذلك من خلال الوسائل وقنوات التواصل الإلكترونية، بهدف للوصول لأكبر شريحة من المزارعين بطريقة أسرع وأكفأ.

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