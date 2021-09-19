موانئ أبوظبي توقع اتفاقية لتنفيذ مشاريع تطويرية بحرية في الأردن

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مبدئية مع شركة تطوير العقبة تنص على تولي المجموعة إنشاء محطة سفن سياحية متطورة في مرسى زايد بالعقبة في الأردن.

وذكرت المجموعة في بيان، اليوم الأحد، أن المحطة ستكون أول منشأة لموانئ أبوظبي في المملكة وأول محطة سفن سياحية تابعة لها خارج دولة الإمارات.

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وقالت المجموعة، إنه سيتم تطوير محطة السفن السياحية في ميناء العقبة كبوابة رئيسية لاستقبال المسافرين على متن السفن السياحية التي ستؤم منطقة البحر الأحمر لتصبح نقطة جذب لقاطني العقبة وتوفير مجموعة من الخدمات السياحية والتجارية والترفيهية.

وتابعت: "تم أيضا توقيع اتفاقية مبدئية أخرى تنص على قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير نظام مجتمع الموانئ لمنظومة موانئ العقبة بهدف تسهيل التواصل بين كافة مشغلي موانئ العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة والهيئة البحرية الأردنية والجمارك والخدمات المساندة والعمليات البرية".

وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتوظيف خبراتها التجارية واللوجستية الواسعة خلال تعاونها مع شركة تطوير العقبة بهدف نشر هذا النظام المتطور وتعزيز قدرات منظومة موانئ العقبة التقنية والتكنولوجية.

وجرى التوقيع على الاتفاقيتين خلال زيارة لوفد أردني إلى أبوظبي برئاسة عطوفة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت.

ولفتت إلى أن هذه الخطوات تعد الأولى ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية المستقبلية المزمع إبرامها بين الجانبين.