.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

موانئ أبوظبي توقع اتفاقية لتنفيذ مشاريع تطويرية بحرية في الأردن

  • الخط
موانئ أبوظبي
على هامش توقيع الاتفاقية
أبوظبي

موانئ أبوظبي توقع اتفاقية لتنفيذ مشاريع تطويرية بحرية في الأردن

في مرسى زايد بميناء العقبة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مبدئية مع شركة تطوير العقبة تنص على تولي المجموعة إنشاء محطة سفن سياحية متطورة في مرسى زايد بالعقبة في الأردن.

وذكرت المجموعة في بيان، اليوم الأحد، أن المحطة ستكون أول منشأة لموانئ أبوظبي في المملكة وأول محطة سفن سياحية تابعة لها خارج دولة الإمارات.

وقالت المجموعة، إنه سيتم تطوير محطة السفن السياحية في ميناء العقبة كبوابة رئيسية لاستقبال المسافرين على متن السفن السياحية التي ستؤم منطقة البحر الأحمر لتصبح نقطة جذب لقاطني العقبة وتوفير مجموعة من الخدمات السياحية والتجارية والترفيهية.

"طاقة" و"موانئ أبوظبي" تبحثان إطلاق مشروع للهيدروجين الأخضر طاقة طاقة "طاقة" و"موانئ أبوظبي" تبحثان إطلاق مشروع للهيدروجين الأخضر

وتابعت: "تم أيضا توقيع اتفاقية مبدئية أخرى تنص على قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير نظام مجتمع الموانئ لمنظومة موانئ العقبة بهدف تسهيل التواصل بين كافة مشغلي موانئ العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة والهيئة البحرية الأردنية والجمارك والخدمات المساندة والعمليات البرية".

وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتوظيف خبراتها التجارية واللوجستية الواسعة خلال تعاونها مع شركة تطوير العقبة بهدف نشر هذا النظام المتطور وتعزيز قدرات منظومة موانئ العقبة التقنية والتكنولوجية.

وجرى التوقيع على الاتفاقيتين خلال زيارة لوفد أردني إلى أبوظبي برئاسة عطوفة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت.

ولفتت إلى أن هذه الخطوات تعد الأولى ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية المستقبلية المزمع إبرامها بين الجانبين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
لتتفادى ضررها.. هذا هو الوقت الأمثل لاحتساء القهوة لتتفادى ضررها.. هذا هو الوقت الأمثل لاحتساء القهوة
الأكثر قراءة
بتهمة خدش الحياء.. السجن لـ بتهمة خدش الحياء.. السجن لـ"فتاة الهوهوز" وصديقها في مصر
صورة تدمي القلب.. هكذا انهار طفل الحديدة أمام رصاص الحوثي صورة تدمي القلب.. هكذا انهار طفل الحديدة أمام رصاص الحوثي
المدير الرياضي: راتب ميسي مع باريس.. قلة احترام المدير الرياضي: راتب ميسي مع باريس.. قلة احترام
غداً يبدأ اكتتاب الأفراد بأسهم solutions by stc بعد إقبال ضخم من المؤسسات غداً يبدأ اكتتاب الأفراد بأسهم solutions by stc بعد إقبال ضخم من المؤسسات
نكسة لبايدن.. خبراء بلاده لا ينصحون بجرعة ثالثة نكسة لبايدن.. خبراء بلاده لا ينصحون بجرعة ثالثة
اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في solutions by stc بـ 151 ريالاً للسهم اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في solutions by stc بـ 151 ريالاً للسهم
قبل أن تذهب
تفاصيل إعادة اعتقال آخر أسيرين من مجموعة الستة التي فرت من سجن جلبوع
تفاصيل إعادة اعتقال آخر أسيرين من مجموعة الستة التي فرت من سجن جلبوع
اكتشف المزيد