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وزير الاتصالات للعربية: مصر تستهدف رفع حصة قطاع المعلومات لـ 8% من الناتج المحلي

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وزير الاتصالات المصري
وزير الاتصالات المصري
اقتصاد مصر

وزير الاتصالات للعربية: مصر تستهدف رفع حصة قطاع المعلومات لـ 8% من الناتج المحلي

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، في مقابلة مع "العربية" أن بلاده تستهدف رفع حصة قطاع المعلومات إلى 8% من الناتج الإجمالي المحلي لمصر خلال 3 سنوات مقبلة.

وأوضح طلعت أن مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطة العام المالي الحالي، في مصر تستهدف رفع حصة القطاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 2.6% في العام المالي الماضي.

وأضاف أن المستهدفات الكمية للقطاع في المدى المتوسط تتمثل في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة بحلول عام 2025، من بينها رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القدرة التصديرية، بموازاة التنمية البشرية في الجانب الرقمي.

وأشارت إلى مستهدفات زيادة القدرة التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد لتصل إلى 6 مليار دولار مقابل المستهدف لعام الخطة 21/2022 وقدره 3.5 مليار دولار.

وأكد على أن استراتيجية الدولة، تستهدف لهذا القطاع المهم، زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية من جملة الصادرات السلعية إلى حصة 5% مقابل نسبتها الحالية التي لا تتجاوز 2.5%.

كما أشار إلى مستهدفات استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 21/2022 التي تُقدر بنحو 60 مليار جنيه.

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