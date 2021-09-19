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"أمازون" تبدأ رحلة التوسع بـ10 محافظات مصرية

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مبنى أمازون في الولايات المتحدة الأميركية
أمازون
اقتصاد مصر

"أمازون" تبدأ رحلة التوسع بـ10 محافظات مصرية

نمواً كبيراً متوقعا بدخول وتوسع الشركة بالسوق المحلية

دبي - العربية.نت

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قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المصري، إبراهيم العشماوي، إن شركة أمازون تفاوض الجهاز حاليًا للحصول على قطع أراض لإنشاء مخازن على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن المفاوضات تتم بالمرحلة الأولى على 10 محافظات بالوجهين البحري والقبلي والمدن الجديدة. وأوضح أن الشركة تعمل على تطبيق نظام تكوين وتكويد السلع، متوقعًا أن يُحدث نموًا كبيرًا في التجارة الإلكترونية بدخول وتوسع الشركة بالسوق المحلية.

وأعلن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إقامة أربعة مستودعات استراتيجية، على مساحة 10 أفدنة باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.

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وأَضاف عشماوي أن الجهاز تلقى عروضًا من 9 شركات تعد الأكبر على مستوى المنطقة العربية، وكل شركة معها مشغل أجنبي للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

وأوضح أنه سيتم طرح 9 فرص جديدة تباعًا في أماكن مميزة، لافتًا إلى أن الجهاز موجود بالشراكة مع القطاع الخاص في 11 محافظة، ويستهدف التواجد في 19 محافظة وذلك لزيادة نسب المنافذ.

من جانب آخر، أوضح عشماوي أنه يجرى الآن التفاوض مع سلسلتين تجاريتين لتوطين استثمارات جديدة في مجال السوبر ماركت.

وفيما يتعلق ببدء تداول السلع في البورصة السلعية، قال إنه تم في موسم القمح الماضي عملية التسوية المالية مع الموردين للأقماح في 450 نقطة وتم تكويد تلك الشركات.

ولفت عشماوي إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد توأمة مع بورصة سلع بيلاروسيا للاستفادة من خبراتها، لافتًا إلى أن حجم تعاملاتها يبلغ 2.3 مليار دولار.

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