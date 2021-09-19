"عبدالله بن زرعه" رئيساً للمكتب التنفيذي للسعودية في صندوق النقد الدولي

أصدر وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان قراراً بتعيين عبدالله بن فهد بن زرعه رئيساً للمكتب التنفيذي للمملكة العربية السعودية في صندوق النقد الدولي.

وثمّن الجدعان جهود ماهر مؤمنة الرئيس السابق للمكتب التنفيذي في الفترة التي قضاها في هذا المنصب، متمنياً له التوفيق والسداد.

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جاء تعيين عبدالله بن فهد بن زرعه، استناداً إلى خبراته الواسعة ومعرفته العميقة في عدد من المجالات المالية والاستثمارية وإدارة الدين العام، وإدارة الائتمان والأصول، وتمويل الشركات والخزينة.

كان آخر منصب شغله هو الرئيس التنفيذي للعمليات وكبير الإداريين التنفيذيين في المركز الوطني لإدارة الدين، ليشرف على مجموع محفظة الدين عبر مختلف عملاتها، ومواعيد استحقاقها وخدمة الدين، بالإضافة إلى إدارة عملية التصنيف الائتماني السيادي للمملكة، وعلى جميع وظائف الدعم بالمركز.

من جهته، عبّر بن زرعه عن شكره وتقديره للقيادة ووزير المالية على الثقة الكريمة التي تعد حافزاً لبذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة الوطن، والمساهمة في تعزيز دور المملكة القيادي مالياً واقتصادياً في المنطقة بشكل خاص، وفي العالم بشكل عام، وتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية في ظل رؤية 2030.

يذكر أن المكتب التنفيذي للمملكة عضو دائم في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حيث يمثل المملكة العربية السعودية بشكل مستقل، وهو يضم 24 مديراً تنفيذياً يمثلون الدول الأعضاء التي يصل عددها إلى 190 دولة، تهدف للعمل على تعزيز التعاون النقدي العالمي، وتأمين الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية، وتعزيز فرص العمل العالية والنمو الاقتصادي المستدام، والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم.