دبي.. هيئة جديدة لتنظيم المناطق الاقتصادية المتكاملة

أعلنت إمارة دبي، يوم الاثنين، عن إنشاء "سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة" التي ستعمل ككيان قانوني مستقل ذاتيا ماليا وإداريا.

ستعمل المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ومدينة دبي للتجارة (دبي كوميرسيتي) تحت إشراف الهيئة الجديدة، حسبما قال بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، بحسب وكالة "رويترز".

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وقال الشيخ محمد في البيان إن إنشاء الكيان الجديد جزء من مساعي دبي، المركز المالي للشرق الأوسط، لتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين وتسريع النمو الاقتصادي.

وستعمل أكثر من 5 آلاف شركة دولية تحت مظلة الهيئة الجديدة. ويولد النشاط الاقتصادي الذي تنظمه الهيئة 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.