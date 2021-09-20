.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزيرة الخزانة تحذر من "كارثة" تهدد اقتصاد أميركا

  • الخط
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
اقتصاد أميركا

وزيرة الخزانة تحذر من "كارثة" تهدد اقتصاد أميركا

طالبت بتجميد أو رفع سقف الدين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

جددت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين دعوتها للكونغرس لرفع أو تعليق سقف الدين الأميركي، قائلة إن الحكومة ستنفد أموالها ولن تكون قادرة على سداد فواتيرها في وقت ما من شهر أكتوبر.

كتبت يلين في مقال رأي في صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "الاقتصاديين ومسؤولي الخزانة من كلا الحزبين يجمعون على أن الفشل في رفع حد الدين سيؤدي إلى كارثة اقتصادية واسعة النطاق".

سيصوت مجلس النواب الأميركي الأسبوع المقبل على رفع سقف ديون البلاد البالغ 28 تريليون دولار، وسط مواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين التي لا تزال تهدد بإخفاق البلاد في سداد الديون الشهر المقبل.

أكبر شركة طيران أوروبية تسرع إجراءات تخلصها من مساهمات الحكومة شركات طيران أكبر شركة طيران أوروبية تسرع إجراءات تخلصها من مساهمات الحكومة

وقالت يلين إن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة "من المرجح أن يعجل بأزمة مالية تاريخية من شأنها أن تفاقم الضرر الناجم عن حالة الطوارئ الصحية العامة المستمرة، وتدفع الولايات المتحدة إلى الركود وتتركها أمة أضعف بشكل دائم".

وأضافت يلين: "لا يجوز التسامح مع التأخير أو التقصير، ويجب على المشرعين التصرف بسرعة".

رفض زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل طلب يلين من الجمهوريين الانضمام إلى الديمقراطيين في رفع سقف الديون الفيدرالية، تاركًا الجانبين على خلاف قد يتطلب أسابيع حتى يتم تجاوز الحد المسموح به.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اكتشاف عينات مريبة من كورونا قد تغير نظرية منشأ الفيروس اكتشاف عينات مريبة من كورونا قد تغير نظرية منشأ الفيروس
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
الأكثر قراءة
من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى
جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر
من عجائب قيادة السيارة في الرياض من عجائب قيادة السيارة في الرياض
الحكومة المصرية توضح حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية الحكومة المصرية توضح حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية
قبل أن تذهب
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
اكتشف المزيد