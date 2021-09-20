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"أبل" تنال جائزة "إيمي" لأفضل عمل كوميدي

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"أبل" تنال جائزة "إيمي" لأفضل عمل كوميدي

كانت حصّة الأسد من نصيب Ted Lasso بإنجاز كبير لخدمة البث المباشر

دبي - العربية.نت

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بعد ثورة في عالم التلفاز أحدثتها شركة Netflix من خلال منصة البث المباشر عبر الإنترنت عام 2007، نالت الشركة تكريما طال انتظاره في الدورة الثالثة والسبعين من جوائز "إيمي" التلفزيونية، والتي أقيمت مساء الأحد في ولاية لوس أنجلوس الأميركية.

حصلت الشركة الأميركية على جائزة أفضل مسلسل درامي مع الموسم الرابع من The Crown الذي توّج بسبع جوائز، بعد تفوّقه على منافسه الرئيسي The Mandalorian الذي أنتجته ديزني، والمستوحى من عالم أفلام حرب النجوم.

أيضا حاز مسلسل The Queen's Gambit من Netflix على جائزة "إيمي" لأفضل مسلسل قصير ، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس الشركة.

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أما في ما يتعلق بالأعمال الكوميدية، فقد كانت حصّة الأسد من نصيب Ted Lasso وهو إنجاز كبير لخدمة البث المباشر من
Apple TV+ والتي تم إطلاقها قبل عامين فقط.

خصصت شركة "أبل" أكثر من 6 مليارات دولار عام 2019 لجهودها في تحسين قاعدة البث لديها، وهو صندوق سمح لها بجذب المزيد من العملاء ، بعيدا عن هواتف آيفون الذكية.

مع انتهاء حفل توزيع جوائز "إيمي" أصبحت المنافسة بين شركات التكنولوجيا الأميركية أكثر شراسة للهيمنة على عرش خدمات البث المباشر، خاصة بعد النجاح الكبير لـ Disney+ وHBO Max وغيرها من خدمات البث التلفزيونية.

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