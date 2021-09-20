"الوطنية للبناء والتسويق" تقترض 100 مليون ريال لـ 3 أشهر

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، المدرجة بسوق الأسهم السعودية، اليوم الاثنين، عن حصولها على قرض قصير الأجل بقيمة 100 مليون ريال.

ووقعت الشركة اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض بقيمة مئة مليون ريال، موضحة أن الغرض من هذه التسهيلات تمويل استثمارات عامة وتم المنح استنادا على قوة المركز المالي للشركة، بحسب بيان للشركة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول".

مادة اعلانية

ستكون مدة التمويل المضمون بسندات لأمر، لفترة 3 أشهر بهدف تنويع مصادر دخل الشركة.

كانت الشركة أعلنت منتصف الشهر الماضي، توقيع اتفاقية مع شركة نمو كابيتال، لتأسيس صندوق استثماري خاص برأس مال 100 مليون ريال يحمل اسم صندوق "نمو الأحساء للتطوير العقاري".

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، أن حصتها تشكل 50% من رأس مال الصندوق، وسيتم تحديد مصدر تأمين تلك الحصة في وقت لاحق.

وأفادت بأن الصندوق يهدف إلى تطوير أرض على مساحة 250 ألف متر مربع بالأحساء، وتحويلها إلى فلل سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 440 مليون ريال.