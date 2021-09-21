إيرادات قناة السويس تنمو 11.6% إلى 4.1 مليار دولار في 8 أشهر

نمت إيرادات قناة السويس بنسبة 11.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتسجل 4.1 مليار دولار، مقابل 3.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية في محافظة السويس، إن عدد السفن التي عبرت القناة منذ يناير وحتى أغسطس 2021 بلغ 13.3 ألف سفينة، مقابل 12.5 ألف سفينة لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو نسبته 6.7%.

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وأضاف في كلمته التي بثها التلفزيون المصري، أن إجمالي الحمولة الصافية ارتفع بنسبة 7% خلال الفترة، ليصل إلى 826.1 مليون طن، مقابل 772.2 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال العام المالي 2021/2020 حققت قناة السويس أعلى إيراد سنوي في تاريخها بلغ 5.84 مليار دولار، مقابل 5.72 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه.

وقال الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: "رغم التحديات المختلفة شهدت القناة طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة".

وأشار ربيع لنجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في للحفاظ على معدلات عبور السفن بالقناة وكسب ثقة العملاء، مشيرا إلى أن هذه السياسات ساهمت في جذب 2519 سفينة خلال النصف الأول من 2021، لتحقق هذه السياسات وحدها إيرادات بـ620.1 مليون دولار.

وتابع: "لعبت أيضا الحوافز والتخفيضات الممنوحة دوراً بارزاً في تحقيق طفرة كبيرة على صعيد زيادة معدلات عبور كل من سفن الغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الصب الجاف خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021".

وأوضح أن ناقلات الغاز الطبيعي المُسال ارتفعت بنسبة 24%، وزادت سفن الحاويات بنسبة 9.7%، فيما ارتفعت أعداد حاملات السيارات خلال تلك الفترة بنسبة 27.8%، وزادت سفن الصب الجاف بنسبة 5% خلال تلك الفترة.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تضع نصب أعينها مواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة وأداء دورها العالمي، مثمناً جهود كافة العاملين بالهيئة خلال الفترة الماضية للتغلب على التحديات المختلفة، معرباً عن أمله في أن تشهد معدلات الأداء بنهاية العام الميلادي الجاري أرقاماً قياسية غير مسبوقة على صعيد أعداد السفن العابرة والحمولات والإيرادات المُحققة.