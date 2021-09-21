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حديقة الملك سلمان ترسي عقوداً بـ3.8 مليار ريال على شركات وطنية

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موقع حديقة الملك سلمان
موقع حديقة الملك سلمان
اقتصاد السعودية

حديقة الملك سلمان ترسي عقوداً بـ3.8 مليار ريال على شركات وطنية

تعد الحديقة أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى

دبي - العربية.نت

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كشفت مؤسسة حديقة الملك سلمان عن ترسية عقود بقيمة 3.847 مليار ريال على مجموعة من الشركات الوطنية لتنفيذ أجزاء من مشروع حديقة الملك سلمان.

وذكرت المؤسسة في تغريدة بموقع التواصل "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي تزامنًا مع انطلاق الأعمال الإنشائية.

وأضافت أن هذه العقود تشمل أعمال تجهيز الموقع، وإنشاء عدد من الأنفاق والجسور على طريق أبي بكر الصديق وطريق العروبة، إضافة إلى أعمال البنى التحتية وأعمال تجهيز موقع المجمع الملكي للفنون.

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تعد حديقة الملك سلمان أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتأتي في إطار تحقيق أحد أهداف "رؤية المملكة 2030": برفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم.

وستشكّل حديقة الملك سلمان أكبر حدائق المدن في العالم بمساحة تزيد عن 16 كيلومترًا مربعًا، وستحوي مجموعة متنوعة من المرافق والمنشآت مثل المجمع الملكي للفنون، المسرح الوطني، مركز الزوار، وأكاديميات الفنون والمتاحف.

وتتميز حديقة الملك سلمان بموقعها المحوري الذي يتوسط مدينة الرياض، ويرتبط بست طرق رئيسية، وتتصل بقطار الرياض عبر خمس محطات و10 محطات على خط شبكة حافلات الرياض ذات المسار المخصص، مما يسهل الوصول إليها من مختلف أجزاء المدينة.

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