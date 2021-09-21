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"الجوازات" السعودية تطلق تحذيرا للعمال الوافدين

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السعودية

"الجوازات" السعودية تطلق تحذيرا للعمال الوافدين

قالت إنه لا تحويل للخروج والعودة إلى "نهائي" والمستفيد بالخارج

دبي - العربية.نت

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كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد 30 يوماً من انتهاء صلاحية التأشيرة.

وبينت أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتنص التعليمات على من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة 3 سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة ويستثنى من ذلك التابعون والمرافقون.

وأوضحت "الجوازات" السعودية أن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة تحتسب من تاريخ أول خروج. وشددت على إمكانية إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يوما من تاريخ البلاغ، من خلال خدمة «تواصل» عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

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