.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

 الكويت.. إلغاء إذن العمل للوافد في هذه الحالة

  • الخط
الكويت
الكويت
اقتصاد الكويت

الكويت.. إلغاء إذن العمل للوافد في هذه الحالة

يمكن تقديم طلب إلغاء إذن العمل عبر خدمة النماذج الإلكترونية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، عن إمكانية تقديم طلب إلغاء إذن عمل العامل حال إلغاء إقامته، من قبل وزارة الداخلية بناء على حكم نهائي صادر من المحكمة بحق العامل.

وأضافت الهيئة، أنه يمكن تقديم طلب إلغاء إذن العمل عبر خدمة النماذج الإلكترونية ومن ثم إرفاق المستندات، مع ضرورة الحضور الشخصي، لصاحب ملف العمل أو المندوب المسجل.

وذكرت أن إلغاء إذن العمل، بناء على حكم صادر بحق العامل يلزمه تقديم كتاب الضمان المالي المسجل باسم العامل لصالح الهيئة بقيمة 250 ديناراً، وفق ما نقلته صحيفة "القبس".

أكثر من 56 ألف وافد يغادرون الكويت في النصف الأول.. لهذه الأسباب اقتصاد اقتصاد الكويت أكثر من 56 ألف وافد يغادرون الكويت في النصف الأول.. لهذه الأسباب

وفي تقرير سابق، ذكر بنك الكويت الوطني، أن التعداد السكاني للكويت شهد في عام 2020 أعلى معدل تراجع على أساس سنوي منذ نحو 30 عاماً بنسبة 2.2%، وانخفض عدد السكان مجدداً بنسبة 0.9% منذ بداية العام وحتى النصف الأول من عام 2021 ليصل إلى 4.62 مليون نسمة.

وقال البنك، إن هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى استمرار انخفاض أعداد الوافدين، في حين استمر عدد المواطنين الكويتيين في التزايد.

وأضاف أنه في واقع الأمر، أدى استمرار تطبيق سياسات توطين الوظائف (التكويت) وضعف البيئة الاقتصادية بسبب الجائحة إلى إجبار الشركات على تسريح الموظفين، مما دفع الآلاف من الأسر الوافدة إلى مغادرة البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فجأة اختفت مئذنة المسجد الأعظم.. الجزائريون حائرون فجأة اختفت مئذنة المسجد الأعظم.. الجزائريون حائرون
فيديو يثير غضبا بأميركا.. إهانات وأحصنة تدفع مهاجرين عزلاً فيديو يثير غضبا بأميركا.. إهانات وأحصنة تدفع مهاجرين عزلاً
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة "السجود للكلب" للنيابة؟
بسرعة 80 ألف كم/س.. كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم بسرعة 80 ألف كم/س.. كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم
طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح في جامعة روسية طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح في جامعة روسية
للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة
بوكيتينو يدافع عن قراره بإخراج ميسي من مباراة ليون بوكيتينو يدافع عن قراره بإخراج ميسي من مباراة ليون
قبل أن تذهب
تفجيرات جلال أباد تجدد المخاوف من عودة "داعش" داخل وخارج أفغانستان
تفجيرات جلال أباد تجدد المخاوف من عودة "داعش" داخل وخارج أفغانستان
اكتشف المزيد