أميركا تشتري 500 مليون جرعة من لقاح فايزر بهدف التبرع بها للدول الفقيرة

تعتزم الولايات المتحدة شراء 500 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر، والتي تخطط للتبرع بها للبلدان منخفضة الدخل، في إطار استجابة الرئيس جو بايدن لنداءات بذل المزيد من الجهد لتطعيم سكان العالم.

وقال مسؤول في الإدارة إن الجرعات سترفع إجمالي ما تخطط الولايات المتحدة للتبرع به إلى 1.1 مليار جرعة، تم شحن ما يقرب من 160 مليونًا منها بالفعل ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن 200 مليون أخرى بحلول نهاية العام. أما الـ800 مليون المتبقية فسيتم إرسالها بحلول سبتمبر المقبل.

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وقال المسؤول: "لقد مر 20 شهرًا على انتشار الوباء، وهذه اللحظة تتطلب حقًا ضرورة ملحة لإنقاذ الأرواح".

وأضاف أنه من المتوقع أن يعلن بايدن هذه الخطوة اليوم الأربعاء، في قمة كوفيد التي يستضيفها البيت الأبيض، حيث يخطط لدعوة الدول الأخرى لتقديم مساهماتها الخاصة بهدف تطعيم 70% من سكان العالم بحلول سبتمبر المقبل.

حتى الآن، تم إعطاء حوالي 6 مليارات جرعة لقاح حول العالم، مع تفاوت المعدلات بشكل كبير بين البلدان. البعض، مثل البرتغال وسنغافورة، طعموا أكثر من 80% من سكانهم، بينما تلقى أقل من 1% من السكان اللقاحات في بلدان أخرى، مثل هايتي وتنزانيا.

وفي المتوسط​​، تم تطعيم 20% فقط من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل، مقارنة بحوالي 80% في أغنى البلدان، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.